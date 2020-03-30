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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: советник Нетаньяху заразилась коронавирусом

По данным газеты The Times of Israel, Ривка Палух контактировала с главой правительства Израиля 26 марта

ТАСС, 30 марта. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel.

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По ее данным, 64-летняя Палух была вынуждена сдать анализ на коронавирусную инфекцию после того, как с таким диагнозом госпитализировали ее мужа. Как отмечает издание, женщина контактировала с главой правительства в четверг, но в администрации Нетаньяху подчеркнули, что в ходе встречи соблюдалась необходимая дистанция. Источник в офисе премьера проинформировал, что в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения страны Нетаньяху, возможно, придется провести 14 дней на карантине.

Сведений о состоянии Палух не приводится.

К вечеру воскресенья число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле составило 4 247, 89 человек выздоровели, количество летальных исходов достигло 15.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминРаспространение коронавируса нового типа
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