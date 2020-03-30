Власти Австралии запретили собираться более чем по двое

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии объявило об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон во время выступления по итогам заседания национального комитета безопасности, с понедельника гражданам страны запрещено собираться больше чем по двое, а пожилые люди должны оставаться дома.

По словам Моррисона, во время заседания национального комитета безопасности, прошедшего накануне вечером, были разработаны новые меры борьбы с распространением коронавируса, в том числе и запрет собираться более чем по двое, из которого сделано исключение для семей. "Необходимо максимально ограничить контакт с другими людьми, сейчас не время собираться большими компаниями", - сказал Моррисон. Отметив, что "любые физические контакты должны быть ограничены только членами семьи", премьер уточнил, что под действие запрета также не подпадут люди, живущие под одной крышей.

Также власти обратились к пожилым гражданам страны с просьбой не покидать свои дома без крайней необходимости. "Это не принуждение, но это крайне настоятельный совет: люди в возрасте 70 лет и старше должны оставаться дома для собственной безопасности. Это также касается лиц с хроническими заболеваниями, старше 60 лет и представителей коренных народов старше 50 лет", - отметил премьер-министр. Он отметил, что пожилым людям можно выходить на улицу для коротких прогулок, но в этих случаях они должны соблюдать максимальные меры предосторожности.

Ограничения для ритуалов

Также в ходе заседания национального комитета безопасности были введены новые ограничения для таких мероприятий, как свадьбы и похороны. Они по-прежнему могут проводиться в узком кругу гостей, число которых не должно превышать пять человек для свадеб и 10 человек для похорон.

Число инфицированных в Австралии превысило 4 тыс., всего же от заболевания, вызываемого коронавирусом, погибли 17 человек. Наибольшее число заболевших - 1 918 человек - в крупнейшем городе страны Сиднее. О первых случаях заражения власти сообщили 25 января, когда подтвердились диагнозы трех пациентов в Мельбурне и Сиднее.

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные и торговые центры, ночные клубы, кинотеатры, салоны красоты и спортивные залы, а также галереи, музеи и исторические достопримечательности. Граждан призвали как можно реже выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.