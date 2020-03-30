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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 тыс.

Министерство здравоохранения и благополучия семьи также сообщило, что 96 человек выздоровели, 27 индийских граждан умерли

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 марта. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии составило к утру понедельника 1 024. Об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.

Ведомство отмечает, что это число может вырасти, когда придут данные из ряда отдаленных округов. В воскресенье утром число заболевших составляло 979.

По информации министерства, в Индии на этот момент зарегистрирован 901 пациент на лечении. Среди инфицированных 48 иностранных граждан. Кроме того, 96 человек выздоровели, 27 индийских граждан умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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