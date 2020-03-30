Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгороде и Калуге

ТАСС, 30 марта. Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за сутки в Белгородской и Калужской областях. Заболевание у жителей регионов протекает в легкой и средней степени тяжести, сообщается в понедельник в соцсетях оперативных штабов и глав областей.

"За сутки [зафиксировано заразившихся коронавирусом] три человека. Последние трое покидали пределы РФ ", - говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области.

Таким образом, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белгородской области за сутки выросло до пяти. Новые случаи выявлены у мужчин в возрасте от 38 до 59 лет, заболевание у них протекает в легкой и средней степени тяжести. В легкой степени протекает заболевание третьего заразившегося коронавирусом жителя Калужской области.

"Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат был подтвержден", - сообщил на своей странице в Instagram врио главы региона Владислав Шапша.