{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Белгороде и Калуге

Трое из них прибыли из-за границы

ТАСС, 30 марта. Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за сутки в Белгородской и Калужской областях. Заболевание у жителей регионов протекает в легкой и средней степени тяжести, сообщается в понедельник в соцсетях оперативных штабов и глав областей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За сутки [зафиксировано заразившихся коронавирусом] три человека. Последние трое покидали пределы РФ ", - говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области.

Таким образом, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белгородской области за сутки выросло до пяти. Новые случаи выявлены у мужчин в возрасте от 38 до 59 лет, заболевание у них протекает в легкой и средней степени тяжести. В легкой степени протекает заболевание третьего заразившегося коронавирусом жителя Калужской области.

"Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат был подтвержден", - сообщил на своей странице в Instagram врио главы региона Владислав Шапша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат был подтверждён. Заболевание проходит в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остаётся нормальная температура. Таким образом на данный момент в области 3 подтверждённых случая заболевания. 1 человек выздоровел и выписан. 2 проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время ожидаем их выздоровления. #Калужскаяобласть

Публикация от Владислав Шапша (@vladislavshapsha)

В Калужской области всего было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. 56-летний мужчина был выписан на прошлой неделе, 35-летний молодой человек идет на поправку, сказал Шапша.

Теги
РоссияБелгородская областьКалужская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Росздравнадзор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем
Производители с 27 марта уже начали производство дополнительных тест-систем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС