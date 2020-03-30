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Распространение коронавируса нового типа

В Калмыкии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В регионе с подозрением на коронавирусную инфекцию также находятся еще 28 человек

ЭЛИСТА, 30 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Калмыкии, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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"На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 29 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз одного из них, нашего первого пациента, подтвердился в федеральном центре. У контактировавших с ним подтвержден диагноз на уровне нашей лаборатории Роспотребнадзора, на сегодняшний день таких людей восемь", - сказал он.

Министр уточнил, что в республике развернуто два обсерватора - на базе общежития Калмыцкого государственного университета (КГУ), где находится весемь человек, и в центре "Кванториум" (72 человека).

"Лица, которые перемещались в автобусе с одним из тех, у кого подтвержден диагноз <...>, взяты под динамическое наблюдение не только в городе, но и в районах республики. Медработники делают все возможное, чтобы исключить распространение инфекции", - добавил Кикенов.

Теги
РоссияКалмыкияРаспространение коронавируса нового типа
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