В Калмыкии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 29 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз одного из них, нашего первого пациента, подтвердился в федеральном центре. У контактировавших с ним подтвержден диагноз на уровне нашей лаборатории Роспотребнадзора, на сегодняшний день таких людей восемь", - сказал он.

Министр уточнил, что в республике развернуто два обсерватора - на базе общежития Калмыцкого государственного университета (КГУ), где находится весемь человек, и в центре "Кванториум" (72 человека).

"Лица, которые перемещались в автобусе с одним из тех, у кого подтвержден диагноз <...>, взяты под динамическое наблюдение не только в городе, но и в районах республики. Медработники делают все возможное, чтобы исключить распространение инфекции", - добавил Кикенов.