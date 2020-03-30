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Распространение коронавируса нового типа

Конте заявил, что пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений

Премьер назвал текущую ситуацию кризисом и историческим вызовом для всей Европы

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Кризис, вызванный распространением коронавируса нового типа, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах, если ЕС не приложит усилий для его урегулирования. Такое мнение озвучил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.

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"Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте", - уточнил Конте.

"В данный момент в Европе идет историческая партия, - считает итальянский премьер. - Это кризис в области здравоохранения, который в конечном счете взорвался в экономической и социальной областях. Это исторический вызов для всей Европы". "Мы ограничиваем конституционные права наших граждан, и Европа должна реагировать, избегая трагических ошибок", - добавил он.

По его мнению, некоторые страны еще не вполне сейчас осознают жесткость ограничений, которые эта чрезвычайная ситуация будет создавать в экономической сфере. "Италия и Испания наиболее подвержены [коронавирусу] на данный момент, но это ждет всех. К сожалению, цифры [заболевших] растут во всех странах, и это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и экономики, которая затрагивает весь ЕС", - отметил Конте.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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