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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане выросло до четырех

Три новых случая подтверждены в референсцентре в Москве

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения в Дагестане выросло с 1 до 4, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане на сегодня увеличилось с 1 до 4, три новых случая заболевания подтверждено в референсцентре в Москве", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего за период обследования предварительно коронавирус диагностирован у 27 человек. "В настоящее время 14 [проб] биоматериалов находится в Москве на исследовании, также биоматериалы от 9 человек направлены в референсцентр сегодня", - заключил собеседник агентства.

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РоссияДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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