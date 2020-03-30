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Распространение коронавируса нового типа

В России под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 194,3 тыс. человек

По состоянию на 29 марта в стране проведено более 343 тыс. лабораторных исследования на наличие вируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 194 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 марта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на воскресенье, в стране было проведено 343 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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