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Распространение коронавируса нового типа

Возвращающиеся украинские туристы отказались покидать самолет из-за условий карантина

Они утверждают, что в гостинице не созданы необходимые условия для проживания

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Вывезенные двумя рейсами с Бали украинские туристы в понедельник устроили акцию протеста в киевском международном аэропорту, отказавшись покидать самолеты и требуя от властей разрешения провести двухнедельный карантин в домашних условиях, а не в специально приготовленной для них гостинице.

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Как сообщает издание "Обозреватель", часть туристов согласилась на размещение в отеле "Казацкий" в самом центре Киева. Однако около 100 человек устроили бунт и отказались от принудительного карантина, оставшись на борту лайнеров, где они находятся вот уже около 12 часов после посадки. Пассажиры отказываются от размещения в отеле, утверждая, что там не созданы необходимые условия для проживания. По свидетельству тех, кто согласился на принудительный карантин , отель не отапливается, а из кранов течет ржавая вода.

В настоящее время власти продолжают переговоры с туристами, требуя от них подписать уведомления о необходимости принудительного карантина, а также о последствиях его несоблюдения. Одновременно полиция взяла под охрану сам отель "Казацкий", куда удалось доставить часть туристов. По данным издания "Корреспондент.нет", им предписано не покидать номера, куда будет доставляться все необходимое.

В воскресенье аналогичная ситуация в киевском аэропорту Борисполь возникла с туристами, вернувшимися из Вьетнама. Они также отказались от принудительного карантина и попытались прорваться из аэропорта в город, но были блокированы полицией.

Карантин на Украине

С 28 марта Украина закрыла государственную границу. Тем временем за рубежом остаются тысячи украинских граждан, которые по тем или иным причинам не смогли вернуться вовремя на родину. В этой связи МИД заявил, что возможность организации дополнительных рейсов после закрытия пассажирского сообщения будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами.

Украина из-за пандемии коронавируса ввела общенациональный карантин до 24 апреля. Прекращено междугородное сообщение, остановлено метро, ограничена или приостановлена работа общественного транспорта. С 26 марта правительство страны также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории. Число случаев заражения новым коронавирусом на Украине достигло 480, число летальных исходов увеличилось до 11.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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