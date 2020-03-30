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Распространение коронавируса нового типа

В "Гемотесте" рассказали, кому предназначен тест на коронавирус в частных клиниках

Он нужен тем людям без симптомов ОРВИ, кто имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сдача анализов на коронавирус в частных клиниках предназначена только для людей, не имеющих симптомов ОРВИ, но переживающих за свое здоровье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе частной лаборатории "Гемотест".

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"Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик). Мы призываем людей, у которых наблюдается повышение температуры, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке, соблюдать требования Минздрава РФ, оставаться дома и звонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43", - говорится в сообщении.

При получении положительного или сомнительного результата частная клиника отправляет биоматериал в лабораторию Роспотребнадзора. Подтвердился ли диагноз, можно отследить в личном кабинете и обязательно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора при таком исходе. "Если тест выявит у вас коронавирусную инфекцию, не паникуйте и не занимайтесь самолечением, останьтесь дома, дождитесь врача и следуйте его рекомендациям. Если у вас появятся симптомы, специалист оценит тяжесть заболевания и решит, требуется ли вам госпитализация или достаточно будет остаться на карантине и лечиться дома", - отметили в пресс-службе.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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