В Брянске ввели двухнедельный карантин

ТАСС, 30 марта. В Брянске с 30 марта введен двухнедельный карантин, в связи с тем, что все заразившиеся коронавирусом в Брянской области являются жителями столицы региона. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала " Россия-24 ".

"С сегодняшнего дня, учитывая, что все заболевшие - жители города Брянска, ввели карантинные мероприятия на территории города на ближайшие две недели", - сказал Богомаз. Он отметил, что жители и бизнес с пониманием отнеслись к введенным мерам.

На 30 марта, в регионе выявлено три подтвержденных случая коронавируса.