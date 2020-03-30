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Распространение коронавируса нового типа

В Брянске ввели двухнедельный карантин

В регионе трое заразившихся

ТАСС, 30 марта. В Брянске с 30 марта введен двухнедельный карантин, в связи с тем, что все заразившиеся коронавирусом в Брянской области являются жителями столицы региона. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24".

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"С сегодняшнего дня, учитывая, что все заболевшие - жители города Брянска, ввели карантинные мероприятия на территории города на ближайшие две недели", - сказал Богомаз. Он отметил, что жители и бизнес с пониманием отнеслись к введенным мерам.

На 30 марта, в регионе выявлено три подтвержденных случая коронавируса.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьРаспространение коронавируса нового типа
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