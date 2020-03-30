Принц Чарльз завершил самоизоляцию из-за коронавируса

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, завершил период семидневной самоизоляции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя Кларенс-Хауса, канцелярии 71-летнего сына королевы Елизаветы II.

"Кларенс-Хаус подтвердил сегодня, что после консультации с врачом принц Уэльский более не находится в самоизоляции", - заявил он.

Агентство Reuters уточняет, что теперь принц Чарльз возобновит свои встречи, а его супруга, герцогиня Корнуоллская Камилла, тем временем до конца недели будет находиться в самоизоляции на случай появления у нее симптомов болезни, вызываемой коронавирусом. Ранее проведенный анализ на наличие инфекции в ее случае оказался отрицательным. О положительном анализе самого Чарльза было сообщено 25 марта.

По данным, обнародованным 29 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено почти 20 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1 228 человек умерли. Коронавирусная инфекция обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, главы Минздрава Мэтта Хэнкока. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако жесткие ограничения рекомендуется сохранить до начала июня.