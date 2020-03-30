Johnson & Johnson намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса к сентябрю

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") планирует начать проводить клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа не позднее сентября. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении компании.

Как отмечается в сообщении, Johnson & Johnson рассчитывает, что вакцина будет разработана к началу 2021 года. В нем также сказано, что компания и биомедицинское управление перспективных исследований и разработок при Министерстве здравоохранения США "совместно профинансируют создание вакцины и ее клинические испытания", выделив на эти цели более 1 млрд долларов.

16 марта в американском Сиэтле (штат Вашингтон) начались испытания первой экспериментальной вакцины от нового коронавируса. Прототип был разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna ("Модерна"). Вакцина может быть доступна для широкого применения в течение 12-18 месяцев.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 143 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения.