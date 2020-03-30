Telegraph: в больницах Лондона ужесточили критерии приема пациентов в отделение реанимации

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Несколько лондонских больниц ужесточили правила приема пациентов в отделения реанимации и интенсивной терапии в надежде улучшить так называемый показатель выживаемости. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph .

По данным издания, лондонский траст Национальной службы здравоохранения (NHS) Imperial College Healthcare признал, что "тяжело больные пациенты, зараженные коронавирусом, могут нуждаться в искусственной вентиляции легких на протяжении длительного времени", однако в некоторых случаях это "не отвечает их интересам".

"По мере того, как мы больше узнаем об этой болезни, мы гораздо тщательнее относимся к отбору пациентов для оказания экстренной помощи. Обычно мы верим людям на слово. Но теперь все изменилось. С этой инфекцией вам нужно провести пару недель подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому при использовании ресурсов в течение такого длительного времени вы должны быть в достаточной степени уверены, что человек поправится. Откладывать их [людей] смерть на две-три недели - неправильно ни по отношению к ним, ни по отношению к обществу", - цитирует издание старшего консультанта, ответственного за организацию работы больниц, пожелавшего сохранить анонимность.

В Imperial College Healthcare, к которому относятся несколько крупных больниц на западе Лондона, опровергли информацию о том, что некоторым пациентам было отказано в предоставлении помощи из-за проблем с пропускной способностью стационара.

Согласно новому исследованию Национального исследовательского центра интенсивной терапии, смертность зараженных COVID-19 пациентов, которые поступили в реанимацию, составляет почти 50%. Специалист по паллиативной медицине Рэйчел Кларк признала, что больные коронавирусом проводят последние часы жизни в одиночестве в загруженных отделениях интенсивной терапии, несмотря на отсутствие шансов на выживание. В NHS тем временем сообщают о наличии в британских больницах 8 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как правительство пытается приобрести еще 30 тыс.