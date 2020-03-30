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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт сообщил, что массового распространения коронавируса в России еще нет

Глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отметил, что большая часть случаев заражения связана с приехавшими из-за рубежа или контактировавшими с ними

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Массовое распространение коронавируса в России еще не наступило, и благодаря вводимым в ряде субъектов мерам, таким как обязательный режим самоизоляции, его можно будет избежать. Такое мнение высказал в понедельник в эфире РБК глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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"Большая часть случаев заражения у нас все-таки связана с приехавшими из-за рубежа или контактировавшими с ними, и очень мало случаев, где мы такой связи не улавливаем. Это говорит о том, что вирус еще не стал распространяться среди общего населения. И, возможно, те меры разобщения, которые на этой неделе в Москве и ряде других городов приняты, будут эффективны, и массового распространения инфекции не будет", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею распространить введенный в Москве и Подмосковье режим самоизоляции на всех жителей независимо от возраста. В ряде субъектов страны такие меры уже приняты.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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