Жителей Марий Эл обязали не покидать дома во избежание распространения коронавируса

ТАСС, 30 марта. Глава Марий Эл Александр Евстифеев в понедельник внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в республике в целях предотвращения распространения нового коронавируса, обязав граждан не покидать дома. Выйти можно лишь при обращении за экстренной медицинской помощью, чтобы дойти до ближайшего магазина, до работы, если она не приостановлена, или вынести мусор, говорится на сайте главы республики.

"Обязать <…> граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Марий Эл, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена <...> (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки)", - сказано в документе.

Можно также выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, разрешается выносить мусор. Людям необходимо соблюдать дистанцию от других не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте, кроме случаев передвижения на такси.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

В воскресенье на сайте главы Марий Эл появилось сообщение о том, что в административном центре региона медики подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из жительниц Йошкар-Олы, а также у женщины, прибывшей в Йошкар-Олу поездом из Москвы.