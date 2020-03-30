Глава Мордовии рекомендовал жителям не покидать дома из-за коронавируса

ТАСС, 30 марта. Глава Мордовии Владимир Волков рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также соблюдать дистанцию, если есть необходимость выйти в общественные места. Об этом говорится в указе главы, опубликованном в понедельник на сайте правительства республики.

В Мордовии, по данным регионального Минздрава на понедельник, зарегистрировано три случая заражения новым коронавирусом, 20 человек госпитализированы с подозрением.

"Рекомендовать гражданам не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в указе.

Также жителям Мордовии рекомендовали соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте. Предпринимателям и органам власти рекомендовано обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях. Кроме того, приостанавливается до 5 апреля предоставление государственных услуг в госучреждениях, в том числе в многофункциональных центрах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.