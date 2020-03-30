{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Глава Мордовии рекомендовал жителям не покидать дома из-за коронавируса

В регионе заболели три человека

ТАСС, 30 марта. Глава Мордовии Владимир Волков рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также соблюдать дистанцию, если есть необходимость выйти в общественные места. Об этом говорится в указе главы, опубликованном в понедельник на сайте правительства республики.

В Мордовии, по данным регионального Минздрава на понедельник, зарегистрировано три случая заражения новым коронавирусом, 20 человек госпитализированы с подозрением.

"Рекомендовать гражданам не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в указе.

Также жителям Мордовии рекомендовали соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте. Предпринимателям и органам власти рекомендовано обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях. Кроме того, приостанавливается до 5 апреля предоставление государственных услуг в госучреждениях, в том числе в многофункциональных центрах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

Теги
РоссияМордовияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР
Глава регион Рашид Темрезов также призвал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС