Жителям Саратовской области запретили покидать дома без крайней необходимости

САРАТОВ, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса, теперь жителям запрещено покидать дома без крайней необходимости, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Саратовской области вводится домашний режим самоизоляции жителей, в рамках которого дополнительные ограничительные меры касаются запрета на передвижение вне места проживания (дома) без крайней необходимости", - сообщили в пресс-службе.

Передвижение допускается только при обращении за экстренной медпомощью или при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также жителям можно выходить на работу, если они продолжают работать, посещать магазины товаров первой необходимости, аптеки.

"Разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора", - уточнили в пресс-службе.

При этом гражданам необходимо соблюдать безопасную дистанцию от других людей - 1,5 м, в том числе в общественном транспорте, в общественных местах. Также в регионе приостановлено посещение гражданами мест массового отдыха людей - парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т. п.

В Саратовской области ранее было подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией, пациенты, по данным Минздрава региона, в удовлетворительном состоянии.