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Пандемия коронавируса нового типа

Как регионы ЮФО начали нерабочую неделю

В регионах округа ограничивают движение транспорта, запрещают прогулки в лесах и парках, а также закрывают гостиницы для туристов

ТАСС, 30 марта. Власти субъектов Южного федерального округа вводят новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса: ограничивают движение транспорта, запрещают прогулки в лесах и парках, а также закрывают гостиницы для туристов.

Новые случаи 

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в понедельник в Калмыкии. Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов сообщил журналистам, что на уровне региональной лаборатории Роспотребнадзора вирус также подтвержден у восьми контактировавших с ним людей, окончательный результат будет известен, когда пробы исследуют в федеральном центре.

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Первые случаи заражения также подтверждены в Астраханской области. Положительные результаты тестов у мужчины, совершившего поездку в Турцию, и его отца. Еще у пяти человек коронавирус подтвердили местные лаборатории, сейчас в регионе ждут окончательного результата от федеральных центров.

Всего на данный момент в ЮФО 46 зараженных коронавирусом: 15 - в Крыму, 14 - в Краснодарском крае, пятеро - в Севастополе, четверо в Волгоградской области, трое - в Адыгее, по двое - в Ростовской и Астраханской областях, один в Калмыкии. На Кубани двое инфицированных вылечились и выписаны из больницы.

Работа предприятий 

Большинство частных и государственных организаций до 5 апреля уходят на вынужденные каникулы или отправляют на них часть сотрудников, некоторых специалистов перевели на удаленный режим работы. Однако есть и те, кто остался работать. Среди них один из крупнейших производителей сельхозтехники в России - "Ростсельмаш". Ростовское предприятие относится к стратегическим, так как помогает обеспечивать продовольственную безопасность России.

"Мы продолжаем работу, но предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. Это означает, что в полноценном графике остаются работать только сотрудники производственных площадок и подразделения, обеспечивающие непрерывность отгрузок, сервиса и прочих критических процессов", - подчеркнули в компании. Уточняется, что сотрудники других подразделений имеют возможность работать удаленно. Работники, имеющие хронические заболевания, и старше 65 лет будут работать из дома.

Служба кейтеринга аэропорта Платов также не уходит на выходные, причем среди ее задач появилась дополнительная - ежедневно снабжать бесплатным трехразовым питанием пожилых, которые находятся на карантине. Среди них службы около 500 одиноких пенсионеров Ростова-на-Дону. Похожая ситуация сложилась в Астрахани, однако здесь несколько ресторанов готовы обеспечивать питание для врачей больниц, где принимают коронавирусных пациентов.

Государственные учреждения не закрыты, но вводится ряд ограничений. Например, в ЗАГСах Севастополя заявления на государственную регистрацию рождения, заключения брака и расторжения брака можно подать через портал госуслуг или записаться по телефону. Очный прием граждан осуществляется только по государственной регистрации смерти и рождения. Регистрации брака проводятся очно, но в зале может присутствовать не более 10 человек.

Продолжают работу в интернет-формате музеи Крыма. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник подготовил виртуальную выставку коллекции ювелирных изделий, а музей-заповедник "Судакская крепость" публикует видеозаписи экскурсий, знакомящих с этим памятником истории и архитектуры, интересными событиями. В Краснодаре для православных проводятся онлайн-трансляции богослужений в храме в честь иконы Божией Матери "Целительница", а также лекции воскресной школы.

"Не время для прогулок"

Чтобы жители округа соблюдали режим самоизоляции, в регионах предприняты меры, ограничивающие их передвижение. Например, крымские власти с 30 марта ввели трехнедельный запрет на посещение лесов полуострова, так как в них в выходные зафиксировали 7,5 тыс. отдыхающих, несмотря на просьбы соблюдать режим самоизоляции.

В Крыму возбудили уголовное дело после того, как мужчина нарушил режим самоизоляции и заразил во время медосмотра сотрудника клиники, не предупредив при этом никого, что он находится в зоне риска. В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", предполагает штраф, работы или ограничение свободы на срок до одного года).

На Кубани и в Ростовской области сокращают число рейсов общественного транспорта в муниципалитетах. В региональном центре Адыгеи - Майкопе - с 31 марта приостанавливается работа троллейбусного управления, а руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано вдвое сократить количество машин, выходящих на маршруты общественного транспорта. В Севастополе до конца недели будет закрыто движение всех троллейбусных маршрутов, автобусы и катера будут курсировать только несколько часов в день, автомобильные паромы, связывающие центр и северную часть Севастополя, будут использоваться только для перевозки спецтранспорта. В городе количество рейсов сократится примерно на 60%.

В ряде регионов на ближайшие несколько дней отменяется право на бесплатный проезд для пенсионеров. А в Крыму при этом введены льготы на проезд для медиков, сотрудников полиции и Росгвардии.

В Краснодаре будут полностью закрыты парки, скверы и набережные, для пешеходов будет недоступна центральная улица города - Красная, где множество магазинов и кафе и по которой любят прогуливаться туристы и горожане. В кубанском городе Горячий Ключ отключили освещение на туристической аллее. Глава Кубани Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации, подчеркнул, что "сейчас не время для прогулок". Он также отметил, что в выходные "строительные магазины были переполнены, [был] шквал посетителей в магазинах бытовой техники" и поэтому принято решение закрыть и их.

Кроме того, в регионах закрыто бронирование мест в отелях. В Севастополе уже отметили результат этой меры: число туристов в городе оказалось ниже ожидаемого.

 

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