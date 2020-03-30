Вернувшиеся на Украину туристы объявили голодовку из-за условий карантина

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Несколько вернувшихся на Украину из Индонезии туристов в знак протеста против условий в киевской гостинице, где их разместили на двухнедельный карантин, объявили голодовку. Об этом в понедельник сообщил в репортаже украинский телеканал "Прямой" .

В частности, люди пожаловались журналистам на плохие бытовые условия и отсутствие медика. К тому же вынужденные постояльцы гостиницы указали, что среди них есть мужчина с температурой, и потребовали вызвать ему скорую помощь.

Ранее около ста вывезенных двумя рейсами с индонезийского острова Бали украинских туристов в течение почти 12 часов отказывались покидать самолет, требуя разрешить им провести двухнедельный период изоляции дома, а не в специально приготовленной для этого гостинице.

На уговоры потребовалось несколько часов и приезд министра инфраструктуры Владислава Криклия. При этом гостиницу взяли под контроль сотрудники полиции, чтобы размещенные в ней на карантин постояльцы не разбежались. Выступая перед пассажирами "проблемного рейса", Криклий заявил, что размещение на карантине было принципиальным условием для вернувшихся из-за рубежа. Единственное, в чем власти пошли на уступки, - сделали проживание в отелях бесплатным.

При этом Криклий подчеркнул, что такие жесткие меры принимаются потому, что в стране "в виде гиперболы" растет количество зараженных коронавирусом.

Карантин на Украине

На Украине по состоянию на утро понедельника зарегистрировано 480 зараженных коронавирусом, 11 человек умерли, шесть - выздоровели. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

С 28 марта Украина закрыла государственную границу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что граждане Украины должны по возможности оставаться в той стране, где они сейчас находятся. Он также сообщал, что в настоящий момент количество украинцев, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет свыше 11 тыс.