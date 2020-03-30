{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Московский оперштаб скорректировал информацию о сроке завершения режима самоизоляции

Там отметили, что решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Опубликованная ранее информация завершении режима самоизоляции в Москве 14 апреля является неверной.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - значится в публикации.

Штаб уточнил, что срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР
Глава регион Рашид Темрезов также призвал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС