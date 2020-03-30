Московский оперштаб скорректировал информацию о сроке завершения режима самоизоляции

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - значится в публикации.

Штаб уточнил, что срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.