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Распространение коронавируса нового типа

Пациент с коронавирусом, умерший в Петербурге, скрыл свою поездку за рубеж

73-летний мужчина 1 марта вернулся из Таиланда, а в больницу был доставлен 23 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина с коронавирусом, который умер в Санкт-Петербурге, скрыл свою поездку за рубеж, сообщила главный санитарный врач города Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Первый погибший, он находился в стационаре с диагнозом пневмония. Взрослый человек, 73 года, он скрыл, что они вернулись из-за границы, заболел пневмонией, уже в достаточно в тяжелом состоянии был госпитализирован. Чем более старший возраст, тем больше угроза для тяжелого течения вирусной пневмониии. Соответственно, его не удалось спасти, потому что идет поражение всего организма, и мы человека потеряли, несмотря на все принимаемые меры", - сказала Башкетова.

73-летний пациент с коронавирусом вернулся из поездки в Таиланд 1 марта, а госпитализировали его 23 марта с двусторонней пневмонией. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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