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Распространение коронавируса нового типа

Жена Ярошенко рассказала, что в тюрьме, где он находится, у двух человек нашли коронавирус

Из блока, в котором содержится россиянин, одного из заключенных уже перевели в отдельное здание, сообщила Виктория Ярошенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у двух заключенных в тюрьме "Данбери" в американском штате Коннектикут, где отбывает наказание российский летчик Константин Ярошенко. У россиянина диагностировано ОРВИ, сообщила в понедельник ТАСС его супруга Виктория.

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"В тюрьме вчера закрыли один блок на карантин полностью, еда в блок доставляется из столовой напрямую. Там двое заключенных оказались заражены [коронавирусом]", - сказала жена россиянина. Она также отметила, что Ярошенко побывал в санчасти исправительного учреждения, где местные медики диагностировали у него ОРВИ.

Говоря о распространении нового коронавируса в исправительном учреждении, жена летчика отметила, что из блока, в котором он содержится, одного из заключенных уже перевели в отдельное здание. "У кого в легкой форме, всех туда переводят", - уточнила Ярошенко.

По ее информации, уже есть случаи смерти заключенных в американских колониях. Причиной смерти, по мнению жены россиянина, является низкий уровень медицинских услуг в американских исправительных учреждениях.

О том, что Ярошенко может быть болен ОРВИ стало известно 26 марта. Сотрудники дипломатической миссии РФ в США обратились в госдепартамент с требованием оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Ранее также сообщалось, что защита россиянина намерена подать прошение в американский суд о его освобождении из-за ситуации с коронавирусом.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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