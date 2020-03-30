В Татарстане заработал единый портал помощи самоизолированным гражданам

КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сайт Yardam.ru заработал в Татарстане, на нем собрана информация со 140 ресурсов обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции. Создание портала стало частью реализации в Татарстане национального проекта "Цифровая экономика", сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Татарстане начал работу сайт Yardam.ru, на котором собрана информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции. <…> Портал "Ярдм", что в переводе с татарского языка означает "поддержка", разработан Министерством цифрового развития Татарстана совместно с командой Технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" по поручению главы республики Рустама Минниханова", - говорится в сообщении.

На портале представлены 140 сервисов, из них больше половины - сервисы по доставке еды и продовольствия. Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям: доставка готовой еды, медикаментов, продуктов питания, а также психологическая помощь, образовательные ресурсы и сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

По словам министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, планируется постоянно расширять каталог предложений и призывать жителей республики, малый бизнес принять активное участие в этой работе.