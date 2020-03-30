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Распространение коронавируса нового типа

В посольстве РФ сообщили, что рейсы "Аэрофлота" из Берлина в Москву 31 марта не состоятся

О причинах отмены и возможном переносе полета не сообщается

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот", намеченные на 31 марта из Берлина в Москву для вывоза российских граждан из Германии, не состоятся. Об этом сообщается в понедельник на сайте российской дипмиссии.

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"По информации авиакомпании "Аэрофлот", рейсы 31 марта этого года по маршруту Берлин - Москва не состоятся", - отмечается в информации. О причинах отмены и возможном переносе полета не сообщается.

28 марта посольство России в Германии информировало, что совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" принимает меры по организации чартерных вывозных рейсов для российских граждан, желающих вернуться на Родину в свете распространения коронавируса. Специальные полеты по маршруту Берлин - Москва были запланированы на 29, 30 и 31 марта, 31 марта должны были состояться два рейса.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

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ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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