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Распространение коронавируса нового типа

В Северной Осетии производители спирта выделят сырье для выпуска дезинфицирующих растворов

Они будут использоваться для дезинфекции жилых домов

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Производители спирта в Северной Осетии выделят сырье для производства дезинфицирующих растворов, которые будут использоваться для дезинфекции жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного совещания главы региона Вячеслава Битарова с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Еще одним важным мероприятием, как подчеркнул Вячеслав Битаров, является дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Руководители предприятий по производству спирта готовы выделить сырье для изготовления дезинфицирующих растворов", - говорится в сообщении.

Руководитель республики дал поручение определить необходимые объемы специальных жидкостей и вместе с товариществами собственников жилья, управляющими компаниями незамедлительно приступить к дезинфекции.

В настоящее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции задействованы в проведении профилактической и разъяснительной работы с населением, и к этому направлению также должны подключиться активисты молодежных организаций и волонтерского движения. Битаров отметил, что социальные службы должны быть нацелены на работу с представителями старшего поколения.

"На органах власти лежит ответственность за сохранение народа республики. Был издан указ о дополнительных мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Нам нужно принять все исчерпывающие действия по исполнению санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором", - сказал Битаров.

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Распространение коронавируса нового типа
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