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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Подмосковья подтвердил законность принятых мер по самоизоляции граждан

Андрей Воробьев также поблагодарил жителей, проявивших сознательность

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Принятые меры для самоизоляции жителей в Подмосковье не нарушают нормы законодательства. Об этом сообщил в своем аккаунте Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Задается вопрос - законно это или нет? Отвечаю: все, что мы делаем - в рамках закона. Мы не перегибаем. Уважаем различных знатоков юриспруденции, но им, кстати, тоже лучше остаться дома", - написал губернатор.

По его словам, сегодня могут передвигаться по Подмосковью "те, кто строит, лечит, обеспечивает нормальную работу систем ЖКХ, сотрудники частных компаний, которые производят и доставляют необходимую людям продукцию". Воробьев также попросил сотрудников сферы услуг в Московской области оставаться дома.

Он добавил, что в многоквартирных домах проводится ежедневная санитарная обработка, которую выполняют управляющие компании. В первую очередь уделяется внимание тем домам, где есть люди на карантине. Также в регионе проводится дезинфекция общественного транспорта, в том числе электричек.

"Еще много вопросов касается пособий по безработице. Чтобы получить 15 тыс. рублей, вам необходимо позвонить в местный центр занятости. Там вам помогут собрать необходимые документы, проверят их и назначат предварительную встречу, чтобы не нужно было приходить лишний раз", - пояснил губернатор.

Воробьев также поблагодарил жителей, проявивших сознательность. По его словам, большинство жителей региона поддерживают жесткие меры, принятые в Подмосковье при ситуации с новой коронавирусной инфекцией. "Мы не должны допустить такого обвала здравоохранения как тот, что видим в нескольких европейских странах. Тем, кому скучно и нечего делать, хочу еще раз сказать: не нужно ехать к друзьям и шататься по Москве", - написал Воробьев.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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