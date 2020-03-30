Вице-мэр Москвы заявила о значительном улучшении ситуации с самоизоляцией граждан

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ситуация с самоизоляцией москвичей для профилактики распространения в городе кронавируса существенно улучшилась. Об этом сообщила в эфире программы "Время" на Первом канале заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

"Вчера [в воскресенье] был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась", - сказала она.

Заммэра пояснила, что в предыдущие выходные не все москвичи прислушались к настоятельным советам властей беречь себя и не ходить на улицу, активно проводя время на улице. И введенное ужесточение ограничений, по словам Раковой, стало следствием "того недопонимания, которое было у многих: у тех, кто не хотел менять привычный образ жизни, кому тяжело посадить себя на самоизоляцию". "Поэтому мы были вынуждены немного ужесточить режим, мы видим, как сейчас идет взрывной рост заболеваемости по всему миру, и не можем не обращать на это внимания".

По словам заммэра, власти Москвы при проверке соблюдения режима самоизоляции жителями города планируют учитывать адрес их фактического проживания. "На сегодняшний день мы разрабатываем порядки, я думаю, что эти вещи будут учтены, и будет учитываться адрес фактического проживания человека в Москве", - сказала Ракова.

Материальная помощь

Она также добавила, что более 1,5 млн человек получили матпомощь.

"Самая важная на сегодняшний день группа риска, которая может иметь серьезные последствия, - это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Для них режим карантина был введен еще на прошлой неделе. Мы выплачиваем им разовую материальную помощь. Сразу же 1,6 млн человек получили соответствующую выплату", - сказала Ракова.

Она отметила, что пожилым людям выплаты были осуществлены без необходимости заполнения заявлений. «Было принято решение о том, что мы выплачиваем им разовую материальную помощь в размере 4 тыс. Две из них выплатили сразу, чтобы люди могли прикупить продукты, подготовиться, оставшаяся часть будет после того, как закончится режим самоизоляции",- добавила Ракова.

Граждане с хроническими заболеваниями могут получить выплаты по заявлению через кол-центр. "Также предполагается оказание им помощи в индивидуальном порядке в зависимости от тех потребностей, которые есть у людей", - подчеркнула заммэра.

Для граждан, находящихся на самоизоляции, был создан специальный кол-центр, за предыдущую неделю на него поступило около 40 тыс. звонков. "В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой. У нас развернута сеть волонтеров и социальных работников, которые такую помощь оказывают людям", - заключила Ракова.