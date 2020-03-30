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ФМБА предложило передать около 3 тыс. упаковок "Мефлохина" в Коммунарку

По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат может применяться не только для лечения коронавируса, но и для профилактики

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово передать больнице в Коммунарке около 3 тыс. упаковок противомалярийного препарата "Мефлохин", на основе которого были разработаны схемы лечения коронавируса, для проведения клинических исследований. Об этом в понедельник сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

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"Мы готовы передать в больницу Коммунарки в Москве "Мефлохин". У нас есть около 3 тыс. упаковок для того, чтобы реально провести нормальные клинические исследования и посмотреть действие этого препарата", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Скворцова отметила, что препарат может применяться не только для лечения, но и для профилактики. "И вот если это подтвердится в клинических исследованиях, то на самом деле это будет очень хорошо, у нас появится такое эффективное средство", - добавила она.

Скворцова утончила, что препарат имеет очень выраженное противокоронавирусное действие. "Мефлохин и гидрохлорид - аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (10 ммоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", - сказала она, добавив, что исследования препарата проводятся совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (23:42 мск) - добавлены подробности.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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