В Дагестане призвали отменить массовые религиозные мероприятия, кроме пятничного намаза

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Муфтият Дагестана призвал жителей республики отменить все массовые религиозные мероприятия, кроме пятничного намаза. С таким обращением выступил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

"Дорогие братья и сестры, с целью уберечь вас от существующих рисков заболеть, призываю в первую очередь: отменить все массовые религиозные мероприятия, в том числе тазияты (мусульманский обряд выражения соболезнования по умершему - прим. ТАСС), учитывать требования - оставаться дома и без крайней необходимости не покидать жилье, делать омовение еще чаще и как положено - очень тщательно, учитывая сегодняшние рекомендации", - говорится в обращении Абдулаева, размещенном на сайте муфтията региона.

По его словам, не стоит здороваться за руку, нужно пользоваться закрытой одеждой, в том числе носить головные уборы, перчатки и надевать маски. "Совершение джума-намаза (пятничная молитва - прим. ТАСС) - важная обязанность, возложенная на совершеннолетних мусульман. Посоветовавшись с алимами и врачами-эпидемиологами, мы решили: во всех мечетях должны быть тщательно соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. Во время совершения пятничной молитвы необходимо соблюдение обязательного интервала в полтора метра между молящимися", - говорится в обращении.

Отмечается, что для совершения джума-намаза необходимо прийти в мечеть в маске и с молитвенным ковриком, наличие которых у входа в мечеть будут проверять волонтеры, а чтобы у каждого была возможность соблюдать соответствующую дистанцию между молящимися, разрешается совершать пятничную молитву во всех квартальных мечетях.

Также муфтий Дагестана призвал не приходить на пятничную молитву людей старше 65 лет и несовершеннолетних до 15 лет. "Не приходите на джума-намаз те, кто плохо себя чувствует и страдает хроническими бронхо-легочными заболеваниями или имеет пониженный иммунитет", - добавил муфтий. Кроме того, он потребовал у имамов всех мечетей "следить за своевременной дезинфекцией мечети и мест омовения до и после молитв, на пятничной молитве максимально ограничить время нахождения людей в мечети".

Он также призвал предпринимателей не завышать цены на товары. "В муфтияте есть ответственные люди, которые мониторят ситуацию совместно с работниками органов власти и Роспотребнадзора. В ближайшее время намечена встреча с руководителем [управления] Роспотребнадзора, главным эпидемиологом региона, после которой, при необходимости, будут дополнительные изменения в рекомендациях", - заключил Абдулаев.