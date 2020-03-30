{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Дагестане призвали отменить массовые религиозные мероприятия, кроме пятничного намаза

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал не приходить на пятничную молитву людей старше 65 лет

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Муфтият Дагестана призвал жителей республики отменить все массовые религиозные мероприятия, кроме пятничного намаза. С таким обращением выступил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

"Дорогие братья и сестры, с целью уберечь вас от существующих рисков заболеть, призываю в первую очередь: отменить все массовые религиозные мероприятия, в том числе тазияты (мусульманский обряд выражения соболезнования по умершему - прим. ТАСС), учитывать требования - оставаться дома и без крайней необходимости не покидать жилье, делать омовение еще чаще и как положено - очень тщательно, учитывая сегодняшние рекомендации", - говорится в обращении Абдулаева, размещенном на сайте муфтията региона.

По его словам, не стоит здороваться за руку, нужно пользоваться закрытой одеждой, в том числе носить головные уборы, перчатки и надевать маски. "Совершение джума-намаза (пятничная молитва - прим. ТАСС) - важная обязанность, возложенная на совершеннолетних мусульман. Посоветовавшись с алимами и врачами-эпидемиологами, мы решили: во всех мечетях должны быть тщательно соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. Во время совершения пятничной молитвы необходимо соблюдение обязательного интервала в полтора метра между молящимися", - говорится в обращении.

Отмечается, что для совершения джума-намаза необходимо прийти в мечеть в маске и с молитвенным ковриком, наличие которых у входа в мечеть будут проверять волонтеры, а чтобы у каждого была возможность соблюдать соответствующую дистанцию между молящимися, разрешается совершать пятничную молитву во всех квартальных мечетях.

Также муфтий Дагестана призвал не приходить на пятничную молитву людей старше 65 лет и несовершеннолетних до 15 лет. "Не приходите на джума-намаз те, кто плохо себя чувствует и страдает хроническими бронхо-легочными заболеваниями или имеет пониженный иммунитет", - добавил муфтий. Кроме того, он потребовал у имамов всех мечетей "следить за своевременной дезинфекцией мечети и мест омовения до и после молитв, на пятничной молитве максимально ограничить время нахождения людей в мечети".

Он также призвал предпринимателей не завышать цены на товары. "В муфтияте есть ответственные люди, которые мониторят ситуацию совместно с работниками органов власти и Роспотребнадзора. В ближайшее время намечена встреча с руководителем [управления] Роспотребнадзора, главным эпидемиологом региона, после которой, при необходимости, будут дополнительные изменения в рекомендациях", - заключил Абдулаев.

Теги
РоссияСКФОДагестанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Психологи: режим самоизоляции может помочь многим семьям "залатать дыры" в отношениях
Психологи советуют в условиях самоизоляции четко распределить обязанности по дому, давать друг другу личное пространство в течение дня и придумать семейные традиции для сближения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС