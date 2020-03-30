{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Более 693 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Как сообщили в ВОЗ, более 33 тыс. человек умерли

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. В общей сложности 693 224 случая заражения новым коронавирусом и 33 106 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени (12:00 мск) 30 марта. Об этом сообщила в понедельник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 58 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 3 215. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 321 757 и 23 962 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 726, а умерших - на 2 535.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 142 081 человек, 2 457 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 30 марта там зафиксированы 103 775 заболевших и 3 649 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 122 653. Далее следуют Италия (97 689), Китай (82 447), Испания (78 797) и Германия (57 298).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЯпонияСШАГерманияИспанияИталияКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Психологи: режим самоизоляции может помочь многим семьям "залатать дыры" в отношениях
Психологи советуют в условиях самоизоляции четко распределить обязанности по дому, давать друг другу личное пространство в течение дня и придумать семейные традиции для сближения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС