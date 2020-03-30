Перепись населения в четырех отдаленных субъектах перенесут из-за коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Росстат предложил Минэкономразвития перенести перепись в отдаленных районах на второе полугодие 2020 года. Это затронет четыре субъекта, в которых проживают около 500 тыс. человек, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения стартует в удаленных субъектах с низкой плотностью населения уже в апреле. Запланированный более ранний старт для этих субъектов был обусловлен климатическими условиями.

"Первыми регионами, в которых будут сдвинуты сроки начала переписной кампании, стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Хабаровский край", - говорится в сообщении.

Точные сроки проведения переписи в этих и других труднодоступных субъектах определят позднее.

"Глава Росстата [Павел Малков] отметил, что в условиях существующей повышенной опасности распространения вирусной инфекции старт в начале апреля создает дополнительные риски как для жителей этих районов, так и для переписных работников. Кроме того, ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции и ограничения передвижения на своей территории", - говорится в тексте сообщения.

Ранее 30 марта стало известно, что Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах страны будет перенесена с 1 апреля на второе полугодие 2020 года из-за коронавируса. Даты будут определены по каждому району отдельно после согласования с Минэкономразвития. При этом в пресс-службе Росстата подчеркнули, что решения об изменении основных сроков переписи - с 1 по 31 октября 2020 года - пока нет.