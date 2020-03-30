{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство России в Британии сообщило об отмене вывозных рейсов "Аэрофлота" в Москву

Ранее Росавиация сообщила, что российские граждане со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в аэропорт Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании информировало, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила вывозные рейсы из Лондона в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте диппредставительства.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"С 00 часов 00 минут 31 марта Росавиация отзывает разрешения на все международные рейсы. Таким образом, отменяются рейсы "Аэрофлота", ранее запланированные на 31 марта и 1, 4, 5 апреля", - говорится в сообщении.

"Лицам, которые приобрели билеты на отменные рейсы, настоятельно рекомендуем обратиться для оформления их возврата в представительство "Аэрофлота" по телефону +44 208 897 0579 (с 09-00 до 18-00 в рабочие дни) либо по электронной почте loninfres@aeroflot.ru. С учетом того, что аэропорты представляют собой зоны повышенного риска заражения коронавирусом, убедительно просим воздержаться от личного обращения в офис авиакомпании", - сообщили в посольстве РФ.

Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в аэропорт Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Теги
ВеликобританияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Психологи: режим самоизоляции может помочь многим семьям "залатать дыры" в отношениях
Психологи советуют в условиях самоизоляции четко распределить обязанности по дому, давать друг другу личное пространство в течение дня и придумать семейные традиции для сближения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС