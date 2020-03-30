Посольство России в Британии сообщило об отмене вывозных рейсов "Аэрофлота" в Москву

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании информировало, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила вывозные рейсы из Лондона в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте диппредставительства.

"С 00 часов 00 минут 31 марта Росавиация отзывает разрешения на все международные рейсы. Таким образом, отменяются рейсы "Аэрофлота", ранее запланированные на 31 марта и 1, 4, 5 апреля", - говорится в сообщении.

"Лицам, которые приобрели билеты на отменные рейсы, настоятельно рекомендуем обратиться для оформления их возврата в представительство "Аэрофлота" по телефону +44 208 897 0579 (с 09-00 до 18-00 в рабочие дни) либо по электронной почте loninfres@aeroflot.ru. С учетом того, что аэропорты представляют собой зоны повышенного риска заражения коронавирусом, убедительно просим воздержаться от личного обращения в офис авиакомпании", - сообщили в посольстве РФ.

Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в аэропорт Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.