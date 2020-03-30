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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 150 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 2 828 человек

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 150 тыс. Такие оценки привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

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По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 153 246 человек, умерли 2 828 человек, выздоровели 5 545 человек.

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАИспанияИталияКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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