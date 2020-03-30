Кадыров заявил, что в Чечне не применяют насилия к нарушителям карантина

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Насильственные меры по отношению к нарушителям карантина по коронавирусу в Чечне не применяются, заявил во время прямого эфира на ЧГТРК "Грозный" глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди в черной форме держат отрезы пластиковых труб, которыми якобы будут наказывать нарушителей карантина в Чечне.

"Я не видел, чтобы принимали даже административные меры, мы делали жесткие заявления, поругали тех, кто стоял на улице и не прислушался к призыву вернуться домой. А чтобы применяли административные, насильственные или другие меры, я не видел", - сказал Кадыров.

По его словам, ставшее вирусным видео с силовиками с пластиковыми трубами в руках не говорит о принимаемых в Чечне насильственных мерах к нарушителям самоизоляции.

"У наших силовиков в руках не гранатометы и пулеметы, наоборот, они сложили оружие и взяли в руки белые трубы, просто чтобы понимали, насколько это серьезно. Я еще раз повторяю, то, что мы заявляем и говорим по телевизору и в соцсетях, это еще не значит, что мы хотим и будем так делать, это для того, чтобы серьезно отнеслись. Но если будет надобность, конечно, мы примем все меры в рамках закона", - добавил глава региона.

На сегодняшний день в Чеченской Республике всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.