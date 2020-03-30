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Распространение коронавируса нового типа

Второй пациент с коронавирусом, умерший в Петербурге, был госпитализирован с инфарктом

Точная причина смерти будет установлена по результатам патолого-анатомического и гистологического исследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Второй пациент с коронавирусом, который умер в Санкт-Петербурге, был госпитализирован 20 марта с повторным острым инфарктом миокарда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале для оперативного информирования по ситуации с коронавирусом в Петербурге, созданном городскими властями.

В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства сообщил, что в городе умер второй человек, который был инфицирован коронавирусной инфекцией.

"Скончался 55-летний житель Петербурга, зараженный коронавирусом. Мужчина был доставлен 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда. У пациента развилась двусторонняя пневмония. В связи с нарастанием сердечно-легочной недостаточности переведен на искусственную вентиляцию легких, несмотря на усилия врачей, пациент скончался", - говорится в сообщении.

Мужчина, как отмечено в сообщении, страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Точная причина смерти будет установлена по результатам патолого-анатомического и гистологического исследования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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