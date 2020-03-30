WP: власти США одобрили применение гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало срочное разрешение на поставку в больницы миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин (плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post .

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Несмотря на то, что лекарства не прошли достаточного числа испытаний, шансы излечения тяжелобольных, по мнению представителей управления, стоят возможных рисков. "Проведено лишь небольшое число испытаний, которые показали возможную пользу гидроксихлорохина и хлорохина в снятии симптомов [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и выздоровления зараженных пациентов, - отмечает издание. - Эксперты предупреждают, что в случае широкого применения данных препаратов, их побочные эффекты получат большее распространение".

В частности, риск летального исхода увеличивается для имеющих проблемы с сердцем и принимающих антидепрессанты, которые влияют на сердечный ритм.

"Долгое использование препаратов может привести к ретинопатии (поражение сетчатки глаза, которое может вызвать потерю зрения - прим. ТАСС), - утверждает газета. - Однако применяют лекарства для борьбы с коронавирусом лишь в течение нескольких дней".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 153 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,8 тыс. человек.