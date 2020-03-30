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Распространение коронавируса нового типа

Более 2 млн жителей Петербурга выехали на территорию Ленобласти за последние дни

С 31 марта на территории области вступают в силу ограничения на выезд за пределы района проживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 2 млн петербуржцев за последние дни выехали на территорию Ленинградской области и до сих пор находятся там. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

С 31 марта на территории области вступают в силу ограничения на выезд за пределы района проживания в рамках противодействия распространению коронавируса.

"Мы решили, что нам сложно будет удержать людей дома, мы это видим по выходным дням - с одной стороны, а с другой - мы должны понимать, что трафик сотовых сетей в Ленинградской области за последние три дня увеличился в 2,5 раза. Более 2 млн петербуржцев выехали на территорию Ленинградской области и они сегодня находятся у нас <...> Наши возможности медицины не безграничны, поэтому мы приняли эти решения", - сказал Дрозденко, комментируя решение об ограничениях.

Численность населения Ленинградской области, по данным Росстата, составляет около 1,85 млн человек.

Теги
РоссияЛенинградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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