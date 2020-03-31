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Распространение коронавируса нового типа

В Сирии умер второй человек из-за коронавируса

Ранее в стране вступил в силу полный запрет на перемещение граждан между провинциями

ТАСС, 31 марта. Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в понедельник в Сирии.

"Умер пациент из числа 10 инфицированных ранее граждан", - говорится в сообщении Минздрава республики, переданном агентством SANA. По его сведениям, в воскресенье умерла женщина, доставленная в одну из больниц на машине скорой помощи. При анализе у нее был обнаружен коронавирус.

Сирийские власти выделили для инфицированных медицинский центр, созданный при госпитале "Аль-Ватани" в курортном городе Забадани под Дамаском. Туда направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Во вторник с 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в Сирии вступит в силу полный запрет на перемещение граждан между провинциями. Такое решение принято правительством с целью противодействия распространению коронавируса. Ранее 25 марта в Дамаске и других городах Сирии был введен комендантский час с шести вечера до шести утра.

27 марта правительство продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

Теги
СирияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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