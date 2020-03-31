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Распространение коронавируса нового типа

Власти Панамы задержали более 4 тыс. нарушителей комендантского часа

Нарушителям запрета на нахождение на улицах и в общественных местах грозит крупный штраф

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Полицейские Панамы к настоящему времени задержали свыше 4,1 тыс. нарушителей комендантского часа, действующего в стране с середины текущего месяца. Об этом заявил в понедельник заместитель министра общественной безопасности республики Ивор Питти.

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"С 19 марта, когда вступил в силу указ за номером 507 <...>, на всей территории страны были задержаны 4175 человек", - цитирует его Twitter ведомства. Нарушителям запрета на нахождение на улицах и в общественных местах грозит крупный штраф.

Ранее в этом месяце власти Панамы объявили о введении обязательного карантина на неопределенный срок для предотвращения распространения коронавируса. С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, в стране выявлено 989 случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрировано 24 летальных исхода. Состояние 36 пациентов оценивается как тяжелое. О первом случае инфицирования власти проинформировали 9 марта.

Теги
ПанамаРаспространение коронавируса нового типа
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