Власти Панамы задержали более 4 тыс. нарушителей комендантского часа

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Полицейские Панамы к настоящему времени задержали свыше 4,1 тыс. нарушителей комендантского часа, действующего в стране с середины текущего месяца. Об этом заявил в понедельник заместитель министра общественной безопасности республики Ивор Питти.

"С 19 марта, когда вступил в силу указ за номером 507 <...>, на всей территории страны были задержаны 4175 человек", - цитирует его Twitter ведомства. Нарушителям запрета на нахождение на улицах и в общественных местах грозит крупный штраф.

Ранее в этом месяце власти Панамы объявили о введении обязательного карантина на неопределенный срок для предотвращения распространения коронавируса. С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, в стране выявлено 989 случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрировано 24 летальных исхода. Состояние 36 пациентов оценивается как тяжелое. О первом случае инфицирования власти проинформировали 9 марта.