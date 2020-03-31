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Распространение коронавируса нового типа

CNN: в США число смертей от последствий коронавируса впервые превысило 500 в день

По данным телеканала, общее число смертей от последствий инфекции в США возросло до 2 931

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые превысило 500 в день. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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Согласно выкладкам телекомпании, только за понедельник в США была зафиксирована смерть 502 заразившихся новым коронавирусом. Это самый большой показатель по стране за день. Общее число летальных исходов в США, по данным CNN, возросло до 2 931.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 978 человек. Поправились 5 644 заразившихся.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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