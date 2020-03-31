Жителям столицы США в связи с коронавирусом предписали не покидать дома

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в понедельник в связи с распространением нового коронавируса подписала распоряжение о запрете жителям столичного округа Колумбия покидать свои дома без крайней необходимости. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой мэра.

"Оставаться дома - лучший способ <...> защитить себя, свою семью и все наше сообщество от COVID-19 [вызываемого новым коронавирусом заболевания]", - приводятся в сообщении слова Боузер.

Распоряжением предусмотрен ряд исключений, в частности жителям столицы США разрешено выходить из дома в случае необходимости получить медицинскую помощь, чтобы купить продукты. Те, чья профессиональная деятельность связана с производством товаров и предоставлением услуг первой необходимости, смогут продолжить ходить на работу. Кроме того, при соблюдении норм социальной дистанции и прочих мер предосторожности разрешены пробежки, выгул собак, прогулки.

Новые меры вступают в силу 1 апреля. Их нарушение грозит штрафом в размере до $5 тыс., а также лишением свободы сроком до 90 дней.

Ранее схожие ограничения были введены в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек. В американской столице коронавирус диагностирован у 401 человека.