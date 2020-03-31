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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Панамы вводят полный карантин для борьбы с распространением коронавируса

Министр общественной безопасности республики Хуан Мануэль Пино заявил, что женщины смогут покидать свои дома по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины - по вторникам, четвергам и субботам

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Полный карантин будет введен в Панаме с 1 апреля для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник вечером на пресс-конференции министр общественной безопасности республики Хуан Мануэль Пино, сообщила газета La Prensa.

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По словам главы ведомства, решение об ограничении пребывания граждан на улицах и в общественных местах будет действовать в течение 15 дней. Женщины смогут покидать свои дома по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины - по вторникам, четвергам и субботам. По воскресеньям все панамцы должны будут находиться по месту жительства.

Ранее в этом месяце власти Панамы объявили о введении обязательного карантина на неопределенный срок для предотвращения распространения коронавируса. С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.

Ситуация в стране

Министр здравоохранения республики Росарио Тернер объявила, что общее число случаев заражения новым коронавирусом в Панаме достигло 1075, за последние сутки специалисты выявили 86 инфицированных пациентов.

Жертвами заболевания, вызываемого новым коронавирусом, стали 27 человек. По словам Тернер, подавляющее большинство заразившихся - 888 человек - находятся в самоизоляции по месту жительства. Необходимую помощь в больницах получают 109 человек, состояние 43 из них оценивается как тяжелое. О первом случае инфицирования правительство проинформировало 9 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

Теги
ПанамаРаспространение коронавируса нового типа
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