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Распространение коронавируса нового типа

Власти Бурятии разрешили онлайн-продажу продуктов из-за коронавируса

Ранее в регионе допускалась только онлайн-торговля непродовольственными товарами первой необходимости
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Продажа продовольственных товаров в Бурятии допускается теперь дистанционным способом из-за ситуации с коронавирусом. Это предусмотрено документом, который подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 30 марта.

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Ранее в республике допускалась онлайн-продажа только непродовольственных товаров первой необходимости.

"Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

В Бурятии на данный момент подтверждено 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заражено более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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