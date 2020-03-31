В Хабаровском крае начали доставлять на дом льготные лекарства

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Волонтеры и социальные работники в Хабаровском крае начали доставлять лекарства для льготников и пожилых людей на дом в качестве меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"В министерстве здравоохранения края разработали механизм доставки льготных лекарств на дом. На время ограничений, направленных на нераспространение коронавируса, рецепт на льготные лекарства из поликлиники будет поступать в аптеку. Готовый заказ заберет волонтер или социальный работник", - говорится в сообщении.

Нововведения затрагивают льготную категорию граждан - к ним относятся люди, страдающие социально-значимыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, астматики. Также к льготникам относятся инвалиды и граждане старше 60 лет.

"Чтобы продлить рецепт на лекарственные препараты, нужно позвонить лечащему врачу либо на горячие линии медучреждений. При этом документ будет действовать в течение трех месяцев. После звонка рецепт отправляют в одну из аптек КГУП "Фармация", к которой прикреплен льготник. Далее гражданину позвонят и сообщат о готовности заказа", - отмечается в сообщении.

В отдаленных поселениях региона рецептурные лекарства принесет на дом врач после того, как препараты доставят в населенный пункт.

В Хабаровском крае, по данным за прошлые сутки, коронавирус подтвержден у семи человек, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, двое в среднетяжелом и четверо в удовлетворительном состоянии. Восемь человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

О новом коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.