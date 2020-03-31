В Северной Осетии собрали информацию о более 40 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Информацию о более 40 тыс. участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога Памяти" собрали в военном комиссариате Северной Осетии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена "дорога памяти" - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.

"В военном комиссариате Южного военного округа в Северной Осетии собрали информацию и фотографии о более 40 тыс. фронтовиках в рамках проекта "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сбор писем и фотографий фронтовиков в рамках проекта "Дорога Памяти" начался в прошлом году. В работе приняли участие сотрудники республиканского военного комиссариата, юнармейцы и волонтеры. Пункты сбора данных о фронтовиках были развернуты в гарнизонном Доме офицеров и отделениях связи.

По данным пресс-службы ЮВО, во время Великой Отечественной войны из Северной Осетии на фронте воевало более 83 тыс. человек.