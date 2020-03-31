Власти Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 31 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения, введенный в Новой Зеландии 25 марта в рамках противодействия распространению коронавируса нового вида, продлен на неделю. Об этом во вторник сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре, опубликовавший соответствующее заявление на сайте правительства.

"Чрезвычайное положение в стране, объявленное для того, чтобы остановить распространение COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), было продлено еще на семь дней", - указано в сообщении главы ведомства. Также отмечается, что действие режима может быть продлено еще "столько раз, сколько потребуется", для сохранения ресурсов, необходимых для борьбы с болезнью, и обеспечения бесперебойной работы всех служб управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В дальнейшем решения о продлении действия режима ЧС будут приниматься еженедельно на основе рекомендации руководителя национального штаба по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

В Новой Зеландии выявлено 647 случаев заражения коронавирусом, 58 из них зарегистрированы за минувшие сутки. В больницах страны находятся 14 пациентов с заболеванием, вызываемым вирусом, 74 человека вылечились. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 28 февраля.

25 марта правительство Новой Зеландии объявило режим чрезвычайного положения для того, чтобы максимально ограничить социальные контакты и обеспечить самоизоляцию граждан. На территории государства закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.