NYT: более 260 млн жителей США рекомендовано без нужды не выходить из дома

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Не менее 261 млн жителей Соединенных Штатов временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом. Эти выкладки привела в понедельник в своей электронной версии газета The New York Times .

Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы.

По данным газеты The New York Times, эти и схожие ограничения введены в 31 штате, 82 округах и 18 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 261 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 328,2 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов.