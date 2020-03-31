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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество инфицированных увеличилось на 1,1 тыс.

ОТТАВА, 31 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на рекордные 1 179 человек - с 6 258 до 7 437. Об этом сообщил в понедельник Минздрав страны.

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Самые стремительные темпы распространения заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, зафиксированы в провинции Квебек, где число заразившихся за прошедшие сутки возросло на 590 человек - до 3 430. Также существенное количество носителей коронавируса зафиксировано в Онтарио (1 706) и Британской Колумбии (960). При этом в Онтарио 431 заболевший уже вылечился, а в Британской Колумбии полностью поправились 48% от всех зараженных.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту 89 заболевших умерли, 1 035 вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Более половины канадских провинций ввели у себя чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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