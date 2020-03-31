Власти Мексики объявили режим ЧС в сфере здравоохранения из-за коронавируса

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики решило объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС) в сфере здравоохранения в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник вечером на пресс-конференции министр иностранных дел Марсело Эбрард.

"Эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, объявляется чрезвычайной ситуацией <...> в сфере здравоохранения", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Трансляция его выступления велась на сайте министерства здравоохранения. Действие этой меры продлится до 30 апреля текущего года.

Заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль заявил, что общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 1 094, за последние сутки врачи выявили еще 101 инфицированного. О первом инфицированном пациенте официально было объявлено 28 февраля.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 27 марта призвал соотечественников не покидать свои дома без серьезной необходимости для предотвращения распространения инфекции.

Власти 24 марта объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.